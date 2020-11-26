Çaldığı dubayı otomobilin üzerine koyup, ters yönde yoluna devam etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir eczanenin önündeki duba, otomobille gelen şahıslar tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahıslar dubayı çaldıktan sonra otomobile binerek ters yönde yoluna devam etti.

Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir eczanenin önünde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Eczanenin yan tarafında duran otomobilden inen bir kişi, eczanenin önüne araç parkı yapılmaması için konulan dubalardan birisini aldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan şahıs dubayı otomobilin üzerine koyduktan sonra araç hızla hareket etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Atatürk Caddesi'nde ters yola giren aracın hızla uzaklaştığı, dubayı alan şahsın da aracın sağ ön camından çıkıp kapıya oturarak dubayı tuttuğu gözlendi.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen eczacı, şahısların bulunarak hem asayiş hem de trafik açısından cezalandırılması için şikayette bulundu.