Çaldığı kabloları evine indirirken yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) tesisinden çaldığı kabloları, ticari taksi ile Çeltikçi Mahallesindeki evine götüren U.A., kabloları indirirken yakalandı. JASAT ve Merkez Karakolu ekipleri, 20 metre antikron bakır kablo, 10 metre ince antikron bakır kablo, 15 kilogram bakır şerit, 15 kilogram soyulmuş bakır kablo ve 2 adet çelik makas ele geçirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT'a ait Ulukapı Mahallesi Bardaklar mevkiinde bulunan su terfi istasyonundan kablo çalan bir kişinin kiraladığı taksi ile kabloları götürdüğünü belirleyen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı dedektifleri JASAT ve Merkez Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, U.A. isimli şahsın kabloları taksi ile götürdüğü Çeltikçi Mahallesindeki evinde kabloları taksiden indirirken yakaladı. Ev girişinde ve evde yapılan aramalarda, 20 metre 75 kilogram kalın antikron bakır kablo, 10 metre 10 kilogram ince antikron bakır kablo, 15 kilogram bakır şerit, 15 kilogram soyulmuş bakır kablo ile bu kabloları kesmek için kullanılan 2 adet çelik makas ele geçirildi.

Piyasa değeri 45 bin TL olduğu belirlenen malzemeler ele geçirilirken, U.A. isimli şahıs gözaltına alındı. U.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.