İhlas Haber Ajansı

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Çaldığı kasayla birlikte yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde hırsızlık için girdiği evden kasayı çalan şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık için girdiği evden kasayı çalan şüpheli yakalandı.


Olay, Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hırsızlık için bir eve giren şahıs, içerisinde para ve ziynet eşyasının bulunduğu çaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları incelemeler sonucunda olayın failinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmanın ardından hırsızlık şüphelisi F.D'yi yakalamak için operasyon düzenlendi. Para kasasını açtığı tespit edilen F.D., kasa içerisindeki 24 bin 155 TL para ve ziynet eşyalar ile birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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