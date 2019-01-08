Serik Belediyesinde geçmişten bu güne kadar sahip çıkılmamış, hazineye devredilmiş ve belediyenin elinden alınmış yaklaşık 1 milyon metrekarelik arazinin Serik halkına kazandırılmasını sağladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Ramazan Çalık " Biz Satan Ve Yiyen Değil Yapan Çalışan Ve Üreten Bir Belediyeyiz. ." dedi.

Serik Belediyesinin yelerinin satıldığı iddiaları ile ilgili bir açıklama yapan Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, “ Son günlerde belediyemiz ve uygulamalarımız aleyhine gerçek dışı ve algıya yönelik yayınlar yapılmaya başlanmıştır. Yaşananları yerel seçim arifesindeki telaşlarına bağlıyor, bu yalandan pehlivanları seçimde er meydanına, seçim meydanlarına bekliyoruz inşallah. " diye konuştu.

"Tek kuruşluk yer satıp savmadık"

Şimdiye kadar tek kuruşluk yer satmadıklarını, tam aksine geçmişten bu güne kadar sahip çıkılmamış, hazineye devredilmiş ve belediyenin elinden alınmış yaklaşık 1 milyon metrekare yeri Serik halkına sağladıklarını belirten Başkan Çalık, bu arazilerin yaklaşık değerinin 300 milyon TL olduğunu söyledi. Çalık " Şahsıma ve belediyeye gerçek dışı isnatlarda bulunarak yalan gemisiyle gemilerini yürütmeye çalışanlar bilsin ki; Biz satan ve yiyen değil yapan çalışan ve üreten bir belediyeyiz. Beş yıllık faaliyetimizde hiçbir yeri satıp savmadık. Çalıştık ve ürettik. " diye konuştu.

"Geçmişten gelen borçları ödedik"

Göreve geldiğinde büyükşehir yasası ile dokuz belde belediyesinin birleştiğini ve hizmet alanlarının bu doğrultuda genişlediğini hatırlatan Başkan Çalık, doğal olarak kendilerine bağlanan belde belediyelerin de borçlarını da üstlenmiş olduklarını ve 121 milyon 168 bin TL borçla işe baladıklarını kaydetti. Bu borcun TUİK parasal değer güncelleme raporuna göre 2018 yılı Kasım ayındaki karşılığı 223 milyon 688 bin 135,74 TL olduğunu söyleyen Çalık bugün itibariyle 172 milyon 417 bin 275,46 TL borçlarının bulunduğunu ,belediyenin geriden gelen borcun bir kısmını ödediği, kendi döneminde ise 380 milyon 950 bin liralık yatırım yapıldığı ve Serik'in çehresinin değiştirildiği bilgisini paylaştı.

"Meclisten borçlanma yetkisi çıkmadığı için satış yapıldı"

İlçeye daha iyi hizmet verebilmek ve acil borçları ödemek için belediye meclisinden borçlanma yetkisi istediklerini ancak ucuz siyasetin etkisinde kalan bazı meclis üyelerinin buna izin vermediğini söyleyen Başkan Çalık şöyle devam etti: " Bunun üzerine bazı borçlarımızı ödemek aciliyet gerektirdiğinden Belekte bulunan taşınmazları satışa çıkardık. Belek'te bulunan taşınmazları geçtiğimiz günlerde herkesin katılabileceği ihale ile sattık. İhale sonucu taşınmazlarımızı Belekli hemşerilerimizde kaldı. Bundan da çok memnun olduk. Gerçi borçlanma yetkisi alabilseydik bu satışı yapmak zorunda kalmayabilirdik. Belek gibi çok küçük bir nüfusun yaşadığı tek bir beldeden (mahalleden) Serik halkının sırtına 55 milyon borcu yükleyenlerin Belekte ihaleyle yaptığımız 5 milyon 850 bin liralık satışı dillerine dolamalarını hayretle karşılıyorum. " diye konuştu.

İsteyen yayın organlarına geçmiş belediye başkanlarının bugün Serik sınırları içinde sattıkları taşınmazları ve arazilerin listesini, kime satıldıklarını kaça satıldıklarını arşivden çıkartıp kendilerine gönderebileceğini söyleyen Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, bunu yapması durumunda birilerinin Serik halkının önüne çıkamayacağını iddia etti. Çalık, " Örneğin bu malları kim almış? Bu malları alanların içinde Serikli vatandaşlarımız var mı?

Bu terbiyesizliğe devam edilirse önümüzdeki seçim döneminde bu defterleri de açarız. Vatandaşımız da kim Serikliye ihanet etmiş apaçık görür! Ne var ki, ben geldiğim günden beri geçmişe takılı kalmadım. Geleceğe bakıyor Serik'i geleceğe hazırlamaya çalışıyorum. Görev geldiğim günden beri söylüyorum. Huzur güven ve değişim. Şer cephesine bir kez daha sesleniyorum. Huzur ve güven ortamını bozmayın. Bırakın da çalışalım. Ayrıca, diğer belediyelere şöyle bir bakın bakalım! Ne kadar yer satmışlar. Son ihaleye kadar belki de tüm Türkiye'de tek bir taşınmaz satmayan birkaç belediyeden biriyiz. Lafla milliyetçilik, lafla dindarlık olmaz. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz! " dedi.

"Gelin el ele verelim"

"Gelin el ele verip milletimiz için çalışalım." diyen Başkan Ramazan Çalık, yaptıkları 380 milyon liralık yatırımın ortada olduğunu, Serik'in makûs talihini değiştirdiklerini ve değiştirmeye devam edeceklerini söyledi. Çalık, bazı insanların kişisel çıkarlar ve siyasi ihtiraslar için iftiralar atmaktan, zücaciyeci dükkanına fil misali girmekten utanmadıklarını belirterek " Ama Serik halkı biliyor ve görüyor. Her şey Serik için her şey ülkemiz için.

İnsafsız avcılara değil halkımıza, zayıflara, Aziz Türk Milleti'ne hizmet etmeye devam edeceğiz. Zalimlere ise boyun eğmeyeceğiz. Aksini söyleyenleri seçim meydanlarına bekliyorum" dedi,