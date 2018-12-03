Çalık: “Engelleri aşacağız”

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Serik ilçesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Serik Belediyesi Gençlik Platformu iş birliği ile düzenlenen programda engelli çocuklar gösteri yaptı. Gösteriyi Serik İlçe Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Oda Başkanları, engelli çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlikte Engelli çocuklar tarafından yapılan gösteri ilgiyle izlendi. 20 engelli vatandaş için de Anıtkabir'e gezi programı düzenlendi. Ziyaret sonunda ilk defa Anıtkabir'i görmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, gezi için Başkan Çalık'a teşekkür ettiler.

Çalık: “Engelli vatandaşlarımızın engellerini beraber aşacağız”

Engelli vatandaşları ve personelini ağırlayan Başkan Çalık, “İlçemizde bulunan tüm engelli dernekleriyle istişare içerisindeyiz. Bizler belediye olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Onları sevgiyle kucaklamak her bireyin insani vazifesidir. Engellilere hayatı daha iyi yaşanabilir hale getirmek için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu güne kadar ilçemizde engelleri kaldırmak için ciddi çalışmalar yaptık. Bünyemizde 23 engelli vatandaşımıza istihdam sağladık. İşitme engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulabilmek için işaret dili uzmanı görevlendirdik. Bu sayede engelli kardeşlerimizle ele ele verip önlerindeki engelleri beraber aşmaya devam edeceğiz” dedi.