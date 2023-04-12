İhlas Haber Ajansı

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Çalılık alanda bir şahıs ölü bulundu

Antalya’da çalılık alanda bir şahsın cansız bedeni bulundu.

Antalya'da çalılık alanda bir şahsın cansız bedeni bulundu.


Olay, saat 17.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Beach Park içerisi kayalıkların olduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıların arasında bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Cesedin Mustafa Altıntaş'a (70) ait olduğu ve şahsın evsiz olduğu tespit edildi.


Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Altıntaş'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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