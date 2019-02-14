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Çalınan iş makinesi sahibine teslim edildi

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir madencilik şirketine ait çalınan iş makinesi bulunup sahibine teslim edildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir madencilik şirketine ait çalınan iş makinesi bulunup sahibine teslim edildi.


Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine Kızılcadağ Mahallesi'nde bulunan bir madencilik şirketine ait iş makinesinin çalındığı bilgisi ulaştı. Bölgede ilçeye bağlanan tüm yollarda çalışma başlatan jandarma yaklaşık 300 bin TL değerindeki işi makinesini bir tır üzerinde yakaladı.


İsmi ve plakası öğrenilemeyen tır şoförü gözaltına alınırken, iş makinesi madencilik şirketi yetkililerine teslim edildi.

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