İhlas Haber Ajansı

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Çalınan motosiklet 11 gün sonra bulunup sahibine teslim edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 11 gün önce çalınan motosiklet, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 11 gün önce çalınan motosiklet, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.


20 Mayıs Cumartesi günü Sorgun Mahallesi'nden çalındığı belirlenen çalıntı 07 JM 895 plakalı motosiklet, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler tarafından Mimar Sinan Mahallesi 6045 Sokak üzerinde bulunarak sahibine teslim edildi.


11 gün sonra motosikletine kavuşan motosiklet sahibi, görevli memurlara teşekkür etti.

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