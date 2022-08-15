İhlas Haber Ajansı

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Çalınan motosiklet jandarmanın dikkatiyle bulundu

Antalya’da çaldıkları motosikleti satmaya çalışan 2 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Antalya'da çaldıkları motosikleti satmaya çalışan 2 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.


Kalkan Mahallesinde E.T., motosikletinin evinin önünden çalınması üzerine olayı jandarmaya bildirdi. Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada motosikletin H.Y ve R.G., tarafından satılmaya çalışıldığı tespit edildi. Suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, motosiklet sahibine teslim edildi.

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