Çalıntı araçla kovalamaca sonucu yakalanan 3 şüpheli adliyede

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık yaptıktan sonra çalıntı araçla Isparta'da polisin yaptığı kovalamaca sonucu yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alanya'dan çaldıkları 07 HJN 47 hafif ticari araçla çeşitli iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 zanlı, dün saat 12.00 sıralarında Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçan araç Gelendost Emniyet Amirliği ekiplerince takibe alındı. ‘Dur' uyarılarına uymayan şüpheli araç, buradaki kontrol noktasını da aşarak yoluna devam etti. Polisin ekiplerinin peşine düştüğü çalıntı araç, ters yöne girerek kaçmaya devam etti. Şüpheli araç, ekiplerin takibi neticesinde polis otosuyla çarparak durdurulabildi. Polis ekipleri, bir süre sonra ters şeritte ilerleyen şüphelilerin içinde bulunduğu aracı ekip otosuyla çarparak, durdurmaya çalıştı. Ekip otosunun çarptığı hafif ticari araç, Dörtyol Kavşağı'nda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Araçtan inen 3 şahıs, bu kez de koşarak uzaklaşmaya çalıştı.

Havaya ateş açılarak durdurulan Oktay Ö. (22), Alperen Oğuzhan B. (19) ve İzzet.Ş. (23) polis ekiplerince gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda Alanya'da iş yerinden çalındığı tespit edilen 325 liralık madeni para ve 27 parça kıyafet ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri teslim edildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Oktay Ö., Alperen Oğuzhan B. ve İzzet Ş. adliyeye sevk edildi.