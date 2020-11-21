Çalışırken fenalaşan Üniversite teknik personeli hayatını kaybetti

Antalya'da üniversite hastanesinde çalışırken aniden fenalaşıp tedavi altına alınan 46 yaşındaki teknik personel, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Personelin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak.

Olay geçtiğimiz hafta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, teknik personel olarak çalışan 46 yaşındaki Süleyman Örtel, çalıştığı sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ilk müdahalesi sonucu tedaviye alınan Örtel, ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Burada 1 hafta Kalan Örtel, dün gece saatlerinde yaşamını kaybetti. Örtel'in kesin ölüm nedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsinin sonucu ortaya çıkacak.

Süleyman Örtel'in cenazesi toprağa verilmek üzere Burdur'un Karamanlı ilçesine götürüldü.