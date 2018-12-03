Çalışkan Arılar'da genel kurul

Kaş Kültürevi'nde gerçekleşen genel kurula derneğin 113 üyesinden 36'sı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından mevcut başkan Neriman Ünal'ın okuduğu yönetim faaliyet ve denetim kurulu raporuyla tahmini bütçe görüşülerek kabul edildi.

Yapılan seçimler sonunda derneğin yönetim kuruluna Neriman Ünal, Gwendoline Heather Gil, Susan Jennifer Waterman, Ayşe Livesley, Christine Ann Williams, William Richard Gill, Filiz Ünal, Mark Douglas Taylor, Lesley Elaine Weames, Danielle Elisabeth Aleida Verbakel ve Arife Hanley, denetim kuruluna ise Zeki Murat Güneş, Canan Alihocaoğlu ve Mehmet Karabaş seçildi.