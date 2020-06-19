Çalışmayan asansörün raylarından inmeye kalkan vatandaşı itfaiye kurtardı

Antalya'da bir kent parkında çalışmayan asansörün raylarını kullanıp yürüyerek inmek isteyen fenç yolda bitkin düştü. Ray sisteminin ortada mahsur kalan genci ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi kurtardı. Ekiplerin yardımıyla aşağıya indirdiği genç, 112 sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da uzun süredir çalışmayan Manavgat Türkbeleni Kent Parkı asansörü ilginç bir olaya sahne oldu. Çevresi tel örgüyle çevrili olmasına ve güvenlik görevlileri bulunmasın rağmen Kent Parkından asansör raylarını kullanarak yaya olarak aşağıya inmek isteyen genç, rayların ortasında bitkin düşüp mahsur kaldı. Adının Recep Kızıltaş olduğu bildirilen genç, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından basket sedye yardımıyla kurtarıldı. Aşağıya indirilen genç, 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.