Çalıştay, Yörükler ve müzik başlığında toplanacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 5'inci Yörük Çalıştay'ını ‘Yörükler ve müzik' temasıyla 4-5 Şubat tarihlerinde toplayacaklarını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, geçmiş yıllarda farklı temalarda düzenlendiği Yörük çalıştaylarına bu yıl Yörükler ve Müzik temasıyla devam ediyor. Başkan Uysal, çalıştayın 4-5 Şubat tarihlerinde Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini söyledi. Bu yıl çalıştay için Türkiye'nin dört bir yanından 269 Yörük derneği, federasyonu, konfederasyonu ve vakfı Antalya'ya davet edildi.

Çalıştay, 4 Şubat Cumartesi iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Bilimsel oturumların ardından sosyal medyada milyonlarca kez dinlenen Erik Dalı türküsünün sahibi Kadir Türen'in, namı diğer Dirmilli Curacı Gadir için ‘Ustaya Saygı Gecesi' düzenlenecek. Anma programı saat 20.00'de başlayacak.

Çalıştayın ikinci günü, 5 Şubat Pazar ise serbest kürsü programı düzenlenecek. Serbest kürsüde dernek temsilcileri, Yörük beyleri ve hatunları konuşacak. Çalıştay, Yörük müziğinden örneklerin seslendirileceği etkinlikle sona erecek.