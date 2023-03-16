Çalıştığı işyerini soyan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Antalya'da çalıştığı işyerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle aranan şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Muratpaşa ilçesi Topçular Mahallesinde bulunan bir işyerinde meydana gelen “İşyerinden Hırsızlık” olayı ile ilgili şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Hırsızlık olayını işyeri çalışanı M.İ.A.'nın gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi üzerine şüpheli ikametinde üzerinde bir miktar uyuşturucu metamfetamin maddesi ile yakalandı. Şüphelinin işyerinden çalmış olduğu 4 adet matkap, 2 adet spiral, 1 adet kaynak makinesi ve 1 adet çivi tabancasını sattığı 2 şüpheliden hırdavat malzemeleri temin edilirken, suç eşyalarını satın alan şahıslar hakkında “ Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi” suçundan adli işlem yapıldı.

Şüpheli M.İ.A yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.