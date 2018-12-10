Çalkaya Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Antalya'nın Aksu İlçesi Çalkaya bölgesi imar planına ilişkin kanun teklifini de içeren Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Çalkaya bölgesinin imarının önünde hiçbir engel kalmadı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın sorunları çözme noktasında en şanslı dönemini yaşadığını belirterek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ile ilgili imar planlarının çıkarılabilmesi için Ankara'da yoğun temaslar gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in bu çabaları sonuç verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında yapılan toplantıda taslak kanun metni çalışması yapılan Çalkaya imarına ilişkin maddenin de içerisinde yer aldığı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son engel de ortadan kalktı

Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte Çalkaya'nın mülkiyet karmaşasıyla ilgili yıllardır yaşadığı sorunun çözümü noktasında son engel de ortadan kalktı. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilen 18. Madde gereği Çalkaya bölgesi Kentsel Dönüşüm ve gelişim projeleri kapsamında hazırlanan her ölçekteki imar ve parselasyon planları Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıp, onaylanacak.

Türel: “Mahalleye özgü kanun çıkardık”

Antalya'nın sorunları çözme noktasında mahalleye özgü kanun bile çıkarabilme imkânına kavuştuğu son derece şanslı bir dönemden geçtiğini vurgulayan Başkan Türel, daha önce Atatürk ve Kömürcüler Mahallelerinde kronikleşmiş adeta artık çözülemez denilen mülkiyet sorunları ile ilgili de kanun çıkarıldığını hatırlattı. Türel, “Antalya'nın sorunlarına gösterdiği hassasiyet için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, dış işleri bakanımız ve tüm bakanlarımıza, Genel Başkan Yardımcılarımıza, milletvekillerimize ve Grup Başkan vekillerimize Antalya halkı adına teşekkür ediyorum. Şimdi mülkiyet sorununun önünde duran en büyük engellerden biri olan tapulardaki şerhlerin de kalkmasıyla planlamanın önü açıldı. Çalkaya için kolları sıvayarak işe koyulacak ve vatandaşlarımız ile birlikte yepyeni bir Çalkaya inşa edeceğiz” dedi.