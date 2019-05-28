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Cam şişeyi atıp kaçınca yakayı ele verdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 10 ayrı suçtan aramam kaydı bulunan bir şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 ayrı suçtan aramam kaydı bulunan bir şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Yayla Mahallesinde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durumundan şüphe edilerek durulmak istenen motosiklet üzerinde bulunan T. M. N. ve H.E. motosikleti bırakıp kaçtı. Elindeki içinde sıvı madde bulunan cam şişeyi atarak kaçmaya çalışan T. M. N. ve H.E. kovalamaca sonucunda yakalandı.


(SSÇ) T. M. N'nin yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet 9mm çapında fişek ele geçirildi. Şüpheli H E.'nin ise GBT sorgusunda 10 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu ve 5 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası ile 600 TL adli para cezasının olduğu tespit edildi.


Öte yandan Şüphelilerin attıkları cam şişe içindeki sıvının uyuşturucu madde kullanmak için aparat olduğu ve uyuşturucu madde kullandıklarını beyan etmeleri üzerine alınan toksoloji raporlarının pozitif çıkması sonucu “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak” suçundan her iki şahıs hakkında adli işlem yapıldı.


İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen (SSÇ) T. M. N Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı. H. E.'nin ise Manavgat Sulh Ceza Mahkemesine tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

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