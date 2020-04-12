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Camdan silkelediği halı, elektrik direğine asılı kaldı

Antalya’da bir kadının balkondan silkelerken düşürdüğü halı elektrik direğine takıldı.

Antalya'da bir kadının balkondan silkelerken düşürdüğü halı elektrik direğine takıldı. Halının direk tellerine takılı kalmasıyla kısa devre sonucu mahallenin elektriği kesildi.


Olay, Serik ilçe merkezi Hürriyet caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın balkondan halı silkelerken halıyı elinden düşürdü. Düşen halı elektrik direğinin tellerine takıldı. Kısa devre sebebiyle mahallenin elektriğinin kesilmesi üzerine TEDAŞ ekipleri harekete geçti. Halının takılı olduğu yere gelen ekipler merdiven yardımıyla halıyı asılı kaldığı yerden aldı.

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