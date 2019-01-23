Cami avlusunda yatan evsizleri gören belediyeyi aradı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde cami bahçesinde 3 kişinin yattığı ihbarını alan Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri, evsiz olduğu belirlenen şahısları otele yerleştirdi.

Aşağı Hisar Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan Hacı Alime Hatun Camii bahçesinde 3 kişinin yattığını gören vatandaşlar Manavgat Belediyesi zabıtasını arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine camiye gelen Manavgat Belediyesi zabıta ekipleri, evsiz olduğu belirlenen 1 kişinin caminin girişindeki halının üzerinde 2 kişinin de banklarda yatmakta olduğunu gördü.

Cami gelen Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekibin şahısların kimlik sorgusunu yapmasının ardından 3 kişi zabıta aracına bindirilerek geceyi geçirmek üzere Manavgat Belediyesine ait Boğaz Otele götürüldü.

Cami avlusunda yatmakta olan şahıslardan birinin yetiştirme yurdundan yeni çıktığı, birisinin emekli olduğu ve ailesi tarafından eve alınmadığı diğerinin de parası olmadığı için cami avlusunda kaldığı bildirildi.