Cami çıkışı ‘kavurma' izdihamı

Antalya'da bir vatandaşın camiden çıkan vatandaşlara yönelik dağıttığı ‘kavurma' adeta izdihama yol açtı. Bir çok kişi kavurmadan sıraya girmeden almak isteyince dağıtıcılar zor anlar yaşadı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir iş adamının cuma namazı sonrasında et kavurması ve yanında pilav dağıtmak istemesi izdihama yol açıyordu. Camiden çıkan onlarca kişi bir anda kavurma kazanlarının başına yığılması ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir çok kişi sıraya girmeden almak isteyince, dağıtıcılar da zaman zaman zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise yoğunluktan dolayı kavurma alamadan alandan ayrıldı.