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Cami ve okullarda su israfı önleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, su israfını önlemek amacıyla Antalya ve ilçelerindeki cami ve okulların su tesisatlarını elden geçiriyor.


ASAT Genel Müdürlüğü tarafından “Su Tesisatları İle Musluk Arızaları Tespit ve Tamir Projesi” kapsamında belirli aralıklarla camiler ve okullar ziyaret edilerek, su tesisatlarına bağlı eskimiş bozuk musluklar yenileri ile değiştiriliyor.


Ekipler Antalya genelinde cami ve okulları dolaşarak bozuk ve eskimiş olan, görev yapmayan muslukları tespit ediyor. Bu musluklar ASAT personeli tarafından bedelsiz olarak yenileniyor. Basit onarım gerektirenler de tamir ediliyor. Böylece akıtan musluklardan suyun boşa gitmesi önleniyor. ASAT'ın örnek uygulaması sayesinde büyük oranda su israfının önüne geçilirken kamu hizmeti açısından katkı sunulmuş oluyor. Ekiplerin sahadaki tespit çalışmaları devam ediyor.

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