İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cami ve pazaryeri hırsızları yakayı ele verdi

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşanan birçok hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlatan polis ekipleri, 3 şüpheli şahsı yakaladı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşanan birçok hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlatan polis ekipleri, 3 şüpheli şahsı yakaladı.


Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçesinde son zamanlarda pazar yerlerinde ve cami avluları içerisinde bulunan şadırvan ve tuvalet musluklarının çalınması ve otodan akü hırsızlığı olaylarının şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 'açıktan hırsızlık' olaylarına karıştığı tespit edilen H.Ş.S, M.A. ve E.Ç. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.