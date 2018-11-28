Cami ve pazaryeri hırsızları yakayı ele verdi

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşanan birçok hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlatan polis ekipleri, 3 şüpheli şahsı yakaladı.

Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçesinde son zamanlarda pazar yerlerinde ve cami avluları içerisinde bulunan şadırvan ve tuvalet musluklarının çalınması ve otodan akü hırsızlığı olaylarının şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 'açıktan hırsızlık' olaylarına karıştığı tespit edilen H.Ş.S, M.A. ve E.Ç. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.