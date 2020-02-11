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Cami yolunda arabanın çarptığı yaşlı adam öldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yatsı namazı için camiye giden yaşlı adam bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yatsı namazı için camiye giden yaşlı adam bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza, Barbaros Bulvarında Salkımevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Sadıklı'nın kullandığı 07 AHS 897 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek için park halindeki bir otomobilin önünden aniden yola çıkan Mahmut Çelik'e çarptı.


Kazada ağır yaralanan Çelik'e ilk müdahale Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Çelik, Antalya'ya sevk edilirken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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