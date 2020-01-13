Camide uyuşturucu baskınına 12 yıl hapis ve 25 bin lira para cezası

Manavgat'ta cami avlusunda uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalanan A.D., “Keneviri otelde yetiştirip, Türkbeleni'nde kurutuyordum. Çok pişmanım” dedi. Mahkeme A.D.'ye 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verdi.

Manavgat'ta 17 Ekim 2018 tarihi gece saat 23.00 sıralarında Külliye Camii avlusunda A.D., Ö.S.'ye esrar satışı yaparken mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde aşçı olarak çalıştığı belirlenen A.D.'nin evinde yapılan aramada valiz içerisinde 10 kavanoz içinde bin 213 gram daha esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D., çıkarıldığı sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.

"Otelde yetiştirdim"

Olayla ilgili dava Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık A.D., sanık avukatları ve yakınları katıldı. Kimlik tespitinin ardından ifade veren A.D., 10 yıldır esrar kullandığını belirterek, “Ben keneviri çalıştığım otelde ağaç diplerine ektim. Büyüyünce Türkbeleni tepesine kurumaya bıraktım. Bu sefer fazla ekmişim, bu nedenle isteyen arkadaşlarıma uyuşturucu madde veriyordum” dedi.

"Arkadaşım zorla para verdi"

Olay günü Ö.S.'nin kendisinden uyuşturucu madde istediğini anlatan sanık A.D., “Ö.S. beni çağırdı. Külliye Camii yakınında buluştuk. Ben ona esrar verdim. O da bana 100 lira verdi. Ben parayı almak istemedim, kendisi bana zorla verdi” dedi.

Bu sırada mahalle bekçilerinin geldiğini ve ne yaptıklarını sorduğunu anlatan sanık A.D., “Biz de kendi rızamızla üzerimizde bulunan esrarı bekçilere verdik. Bekçiler esrarı görünce polis çağırdı. Gelen polislere evde bulunan esrarları da kendi rızamla verdim” diye konuştu.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Ö.S. de sanık A.D.'nin anlattıklarına benzer ifade vererek, “Daha öncesinde görüşmüştük. Kendisinden 100 liralık uyuşturucu madde alacaktım. Daha önce de 50 liralık almıştım” dedi.

"5 yaşında çocuğum var"

Son sözü sorulan A.D. ağlayarak, “Çok, çok, çok ama çok pişmanım. Cezaevinde tutuklu kaldığım 84 gün süresince her gün kendi mahkememi kurdum, kendimi yargıladım. Annem için, 5 yaşında çocuğum var onun için, ailem için beraatimi istiyorum” dedi. A.D., ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti' yapmak suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Suçun cami bahçesinde işlendiğini belirten mahkeme heyeti cezayı yarı oranında arttırarak 15 yıla çıkardı. Duruşmadaki iyi hal ve davranışı nedeniyle cezasında 1/6 oranından indirim yapan mahkeme, itiraz yolu açık olmak üzere sanık A.D.'ye 12 yıl 6 ay hapis ayrıca 25 bin lira adli para cezası verdi.