Camilerin ibadete açılmasıyla şükür için hayvan kesildi

Hayvanın eti, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta ibadete kapatılan camiler, bugün kademeli olarak yeniden açılıyor. Bu kapsamda, camilerde ibadet yapılmasına başlanması nedeniyle hijyen ve sağlık şartları dikkate alınarak şükür için hayvanlar kesildi. Korkuteli İlçe Müftülüğü önünde Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı ve müftülük personelinin katılımıyla Müftü Selim Yazıcı'nın yaptığı duanın ardından tekbirler eşliğinde şükür için hayvan kesildi.

Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, “Vatandaşların, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde, maske takıp, abdestlerini evlerinde alarak cemaatle, kendi getirdikleri seccade üzerinde belirli camilerin avlularında ve meydanlarda namaz kılabilecekler.Uzun bir süredir, salgın hastalık nedeniyle camilerimizde toplu halde cuma, bayram ve teravih namazlarını eda etme gibi bir imkanımız olmadı, ara vermişti. Bugün cuma namazıyla birlikte, camilerimizde sosyal mesafeye, maske ve temizlik hijyen konusuna dikkat ederek ibadete açıldı. Cuma namazı için sosyal mesafe kuralına uygun şekilde cami avlularına işaretlemeler yaptık ve açık alanlarda kılacağız inşallah. Yağmur yağmaz, hava muhalefeti uygun olduğu sürece cami dışındaki alanlarda, kapalı pazar yerleri, 100 Yıl Atatürk stadyumunda, Şehitler anıtında, meşine alanında ve belirlemiş olduğumuz camilerde cuma namazı kılınacak” dedi.