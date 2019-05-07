Çamkesen, öğrencilere fotoğraf sanatını anlattı

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin davetlisi olarak katıldığı konferansta gazetecilik bölümü öğrencileri ile bir araya gelen Fotoğraf Sanatçısı Yılmaz Çamkesen, fotoğrafa dair bir çok önemli konu ve detay hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Profesyonel olarak sürdürdüğü fotoğrafçılık mesleğindeki portre, çevre ve hareketli fotoğraflar üzerine açıklamalarda bulunan Çamkesen, “İletişimin her alanında fotoğraf hiçbir zaman güncelliğini kaybetmeyecek unsurdur. Gazetecilik mesleğinde ise fotoğraf haber kadar önemli ve değerlidir. Öyle ki birçok haber çekilen fotoğrafın altına yazılanlar ile vücut bulmaktadır.” diye konuştu.

İletişim Fakültesi'nin farklı bölümlerinde eğitim öğretim gören öğrencilerin de katıldığı konferansta öğrenciler fotoğrafla ilgili birçok konu hakkında işin uzmanından merak ettikleri tüm detayların cevabını alma imkanı buldu. Öte yandan Çamkesen Fakülte öğrencilerine yeni dönemde stüdyo fotoğraf çekimi ve ışık çalışmaları hakkında eğitim vereceğini bunun içinde seve seve yeniden konferansa geleceğini ifade etti.