Çamlıca Mahallesi'ne yeni çocuk parkı

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Çamlıca Mahallesi'ne çocuk parkı yapıldı.

Çamlıca mahallesi 274 ada 10 parsel'de bulunan 4 bin 700 metrekarelik çok amaçlı sosyal yaşam alanın içerisine çocuk parkı yapıldı. Park içerisinde, çocuk oyun grupları, salıncak, tahterevalli, zıp zıp, dış mekan spor aletleri, basketbol sahası, piknik alanları, barbeküler ve pergoleli oturma alanları yer alıyor. Alan hem yetişkinler hem de çocukların bir arada vakit geçirebilecekleri şekilde tasarlanıp halkın hizmetine sunuldu.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada; “Parkımızın içeriğinde bulunan farklı aktivitelerle vatandaşlarımıza yenilikler sunarak parklarda daha keyifli vakit geçirmelerini sağlayacağız. Vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın sosyal aktivite alanlarını genişletmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” dedi.