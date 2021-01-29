Çamur akan şelalede gençlerin tehlikeli eğlencesi

Antalya'da Düden Şelalesi'ndeki güvenlik çitlerini aşarak 40 metrelik falezlerin ucuna kadar ilerleyen iki genç, yaptıkları hareketlerle yürekleri ağza getirdi. Kaygan kayalıklarda denize taş atan gençleri görenler, ‘Çılgınlık peşindeler' yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz çarşamba günü aşırı yağış sonrası coşan Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu alan dün adeta ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar adeta çamurun aktığı Düden Şelalesi'ni fotoğraflamak için yarışırken, iki gencin yaptığı çılgınlık görenleri hayrete düşürdü. Falezlerdeki güvenlik çitlerinden atlayan gençler, önce kayalıklardan aşağıya inerek şelalenin denizle buluştuğu alana geldi. Buradan tekrar yukarı tırmanan gençler, falezlerin ucundan denize taş atmaya başladı. Gençler 2 gün önceki yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde adeta ölüme meydana okurken, onları gören çevredekilerin yürekleri ağzına geldi.

"Çılgınlık peşindeler"

Gençlerin çok tehlikeli hareketlerde bulunduğunu belirten Eyüphan Bozkaya, “Onlar çılgınlık peşindeler. Kayalıkların ucuna kadar gelmişler ama dünkü yağmurdan dolayı kayganlık var kayalıklarda. Anlam veremedik. Kayaların ucuna kadar geliyorlar, telefonla bir şey çekmeye çalışıyorlar, taş atıyorlar. Eğlence peşindeler ama çok tehlikeli. Tırmanmaya, inmeye çalışıyorlar. Ayağı bir kaysa hiçbir şekilde kendini toparlayamaz” dedi.

Bir süre daha kayalıklarda gezinen ikili, ardından çitlerden geri atlayarak gözden kayboldu.