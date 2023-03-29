Çamyuva kapalı pazar yeri dualarla açıldı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun “Her mahalleye bir pazar yeri” projesi çerçevesinde Arslanbucak ve Kuzdere Kapalı Pazar yerlerinin ardından Çamyuva Mahallesi'nde yapılan kapalı pazar yeri de dualar eşliğinde hizmete girdi.

Pazar alanında yapılan açılış törenine, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve eşi Fikriye Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yalın, CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal, Kemer Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Bilici, Mustafa Tıraş, Recep Yılmaz, Ahmet Can, CHP Antalya Kadın Kolları eski Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Aday Adayı Nilüfer Deveci, CHP Kemer Kadın Kolları Başkanı Sema Özdemir, Kemer Belediyesi Çamyuva Mahalle Sorumlusu Özgür Şahin, Kemer Belediyesi Tekirova Mahalle Sorumlusu Adem Barış, Çamyuva Mahalle Muhtarı Rıdvan Vicir, vatandaşlar ve pazar esnafı katıldı.

Çamyuva Mahallesi 143 ada 1 parselde bulunan 2 bin 262 metrekarelik alanda 5 sabit dükkanın da yer aldığı pazar yerinde 116 esnaf tezgah açabiliyor.

Her mahalleye bir pazar yeri projesi çerçevesinde Kuzdere ve Arslanbucak mahallelerinden sonra Çamyuva Mahallesi'nde de yapımı tamamlanan pazar yeri, dualar eşliğinde hizmete girdi.

Açılış sonrası esnafı gezen ve alışveriş eden vatandaşlarla tek tek sohbet eden Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler, pazar yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Çamyuva kapalı pazar yerimizde vatandaşlarla beraber açılışını yaptık. Bir dua okuduk. Bir önceki seçim öncesi verdiğimiz sözleri yerine tek tek getiriyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı pazar yeriyle dördüncü pazar yeri oldu. Göynük, Beldibi ve Tekirova mahallelerimize de sırayla pazar yeri yapılacak. Bu hizmetler vatandaşın hakkı. Vatandaş burayı Pazar, dua ve düğün yeri olarak kullanabilecek. Kemer halkı bize güvenmeye ve bizi izlemeye devam etsin. Çamyuvamıza hayırlı olsun.” dedi.

Pazar esnafı ve vetandaşlar pazar yerinden dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.