Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yılı Kemer'de törenle kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü nedeniyle Kemer ilçesinde tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Kaymakam Çam'ın Kemer'de yaşayan gazilerle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından etkinlikler, Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen programla devam etti.

Programda, Çanakkale Destanı konulu ilkokul, ortaokul ve liseler arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrencilerin ödüllerini, Kaymakam Çam, Başsavcı Vekili Muammer Korkmaz ve Belediye Başkan Vekili Tıraş verdi.Çanakkale Destanı konulu slayt gösterisinin ardından programda öğrenciler, Çanakkale türküleri söyledi.

Program, Sanatçısı Tarkan Köylü'nün kum sanatı gösterimiyle sona erdi.

Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkan Vekili Mustafa Tıraş, Kemer Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muammer Korkmaz, Kemer Jandarma Komutanı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Harun Mere, Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, gaziler, şehit yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.