Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kaş'ta ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje çerçevesinde Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Antalya'nın Kaş ilçesinde ziyarete açıldı.

"Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale" temasıyla Türkiye'yi dolaşan mobil müze, Kaş Limanı'nda ziyaretçileriyle buluştu. Mobil Müze Teknik Sorumlusu Enis Kayacık, projenin Çanakkale ruhunun Türkiye'nin dört bir yanına taşınmasını sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Çanakkale'ye gitme fırsatı bulamayanlara imkân sunuyor

Tırın 18-20 Temmuz'da 16.00-24.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebileceğini belirten Kayacık, “Mobil müze, Çanakkale Savaşları'na ait objelerden oluşuyor. Müzede, savaş araçları, üniformalar, silah, mühimmatlar, resim, mektup ve fotoğraflar yer alıyor. Bu eserler görseller eşliğinde sunuluyor. İki kez olmak üzere 81 il dolaştık, üçüncü turdayız. Çanakkale'ye gitme fırsatı bulamayanlara imkân sunan mobil müze tırı, Kaş'tan sonra Fethiye'ye hareket edecek” dedi.