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Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla AKM’de tören düzenlendi.

Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla AKM'de tören düzenlendi. Karatay Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp oynadığı ‘Vatan Sağolsun' adlı oyun, salonda duygusal anlara neden oldu


18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Karatay Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nce düzenlenen törene Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin yanı sıra, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşma ve şiir dinletisi gerçekleştirildi.



Duygulandıran oyun


Törende, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaketleri takdim edildi. Üç kategoride düzenlenen yarışmanın birincileri Kayra Ada Aladağ, Nursena Şen ile Rüya Acar plaketlerini, Vali Karaloğlu'dan aldı. Plaket töreninin ardından Karatay Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp oynadığı ‘Vatan Sağolsun' adlı oyun, salonda bulunanların gözyaşlarına neden oldu, duygusal anlar yaşandı. Suni kar yağışı altında canlandırılan Sarıkamış Harekatı'nda donarak hayatını kaybeden Türk askerleri de anıldı. Törenin ardından davetlilere Çanakkale Savaşı'nda askerlere dağıtılan üzüm hoşafı ve yağlı buğday çorbası ikram edildi.

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