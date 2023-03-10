Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı dolayısıyla şehitleri anma konseri düzenlenecek

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde kurulan Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Antalya Üstün Kent Orkestrası, Çanakkale Deniz Zaferi'nin Zaferi'nin 108. yılı dolayısıyla şehitleri anma konseri verecek.

Antalya Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın saat 20.00'de yapılacak olan konserde sahne alacak olan 120 kişilik dev orkestranın şefliğini ise Furkan Üstündağ yapacak. Solistliğini Füsun Sovuksu ile Seyit Mehmet Sakin'in yapacağı konserde, Türk Halk müziği nefesli çalgılarında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şengül, kanunda ise Nağmekar Türk Müziği Topluluğu Koro Şefi Mustafa Mümtaz yer alacak.