Çandır: “Enflasyon beklentinin altında”

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Nisan ayı rakamlarını değerlendirdi. Nisan ayında tüketici enflasyonu TÜFE'nin aylık yüzde 1.69, yıllık yüzde 19.50 arttığını belirten Çandır, artışın beklentinin altında gerçekleştiğine dikkat çekti.

TUİK Nisan ayı yurtiçi üretici fiyatları (Yİ_ÜFE) enflasyonunu aylık yüzde 2.98 ve yıllık yüzde 30.12 olarak ilan ettiğini belirten Çandır, “Son 14 yılın rekoru olan yüzde 46.15'lik 2018 Eylül enflasyonundan bu yana gittikçe azalma eğilimi bu ayda da devam etmiştir. Ancak son 14 yılın Nisan ayları yurtiçi ÜFE değerlerine baktığımızda bugün açıklanan yüzde 2.98'lik enflasyon, 2008 Nisan'ından sonraki en yüksek yurtiçi ÜFE olmuştur. Yıllık üretici enflasyonunda bir düşme eğilimi söz konusu iken aylık veriler hala yüksek seyretmektedir. Bu durum önümüzdeki aylarda tüketici enflasyonu için tetikleyici etki yapma riskini bünyesinde barındırmaktadır” uyarısında bulundu.

Enerji, Üfe'deki düşüşün frenleyicisi

Ana sanayi grupları itibariyle en fazla dikkat çeken kalemin aylık yüzde 5.29'luk fiyat artışı ile enerji grubunun olduğunu kaydeden BAGEV Başkanı Çandır, 2018 Nisan ayındaki artışın 2.92 olduğuna dikkat çekti. Çandır, kamunun kontrolünde olan ve üretimde ciddi bir öneme sahip olan enerji grubundaki fiyat artışlarının yüksek seyretmesinin ÜFE'de düşüşü frenlediğini vurguladı.

Çekirdek enflasyonun aylık yüzde 1.56 ve yıllık yüzde 16.30 olarak ilan edildiğini belirten Çandır, Ekim ayından bu yana düşme eğiliminde olan aylık çekirdek enflasyonun son 6 aydan sonra ilk kez ciddi oranda yükseldiğine dikkat çekti. Çandır, çekirdek enflasyonun, enflasyonun seyrindeki etkisini belirtti.

“Çok altında kalmış olması dikkat çekicidir”

BAGEV Başkanı Ali Çandır, Burdur, Isparta, Antalya illerini kapsayan Batı Akdeniz'te TÜFE'nin aylıkta yüzde 1,45 ile ülke enflasyonunun çok altında olduğunu, yıllıkta ise yüzde 19,50 ile ülke ortalaması düzeyinde gerçekleştiğini bildirdi. Batı Akdeniz'in Nisan ayı enflasyonunun 26 bölge içerisinde aylık olarak en düşük 10. sırada ve yıllık olarak ise en düşük 5. sırada yer aldığını belirten Çandır, “Nisan ortalamalarına göre rekor seviyede olan turizm hareketliliğine rağmen ilan edilen bu bölgesel enflasyonun ülke ortalamasının çok altında kalmış olması dikkat çekicidir” dedi.

Çandır, turizm hareketliliğinin ortalama üzerinde seyrettiği dönemlerde Batı Akdeniz'in enflasyonunun ülke ortalamasının üzerinde seyrettiğini anımsatırken, “Yaşadığımız bu tersine ilişkinin birçok açıklaması olabilir. Ancak tek bir aylık gerçekleşme yerine önümüzdeki birkaç aylık gerçekleşmenin karakterine bakarak söz konusu nedenleri irdelemek daha doğru olacaktır” dedi.

“Ciddi risk faktörleri oluşturacaktır”

Önümüzdeki dönem enflasyonda beklenen düşüşün çok kolay olmayacağını kaydeden Başkan Ali Çandır, faiz oranlarında beklenen indirimler konusunda da zorlanacağımızı belirtti. Çandır, “Faiz oranların düşmesindeki bu zorluklar ekonomik büyümemiz için de ciddi risk faktörleri oluşturacaktır. Dövizdeki olası hareketlilik dışında olan bu beklentiler, yaşanabilecek ilave döviz hareketlenmeleriyle daha da bozulacaktır. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın ilave sıkılaştırma politikalarına yeniden dönme zorunluluğu söz konusu olabilecektir. İş dünyasının, bu beklentileri göz ardı etmeden çalışmalarını sürdürmelerinde fayda vardır” değerlendirmesinde bulundu.