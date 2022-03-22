Çandır, TÜİK'in tarımsal girdi fiyatları endeksini değerlendirdi

Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ocak ayı tarımsal girdi fiyatları endeksini (Tarım-GFE) değerlendirdi. Tarımsal girdi fiyatları endeksinin aylık yüzde 10.12 ve yıllık yüzde 57.26 ilan edildiğini belirten Çandır, “Bu rakamlar, önceki ayda olduğu gibi aylıkta ve yıllıkta endeks tarihinin rekorları olmuştur. 2021 yılı Mart ayından itibaren aylık ve yıllık tarımsal girdi enflasyonları, son 6 yılın rekorlarını kırmaya devam etmektedir” dedi.

Tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarında Ocak ayı itibariyle, aylıkta yüzde 10.57 ve yıllıkta ise yüzde 60.78'lik artış ilan edildiğini belirten Çandır, tohumda aylık yüzde 8.41 gerileme olurken, enerjide yüzde 37.91, gübrede yüzde 5.51, veteriner hizmetlerinde yüzde 11.34, yemde yüzde 4.06 artış olduğuna dikkat çekti.

“Artış devam edecek kaygısı”

Tarımsal girdi fiyatlarının Ocak ayında 2021 yılı Aralık ayına göre hem aylık hem de yıllık bazda ortalama iki kat artış gösterdiğini kaydeden Çandır, “TÜİK tarafından ilan edilen Şubat ayı yurtiçi ve yurtdışı üretici ile tarımsal üretici fiyatları endekslerinin de artmaya devam etmesinin etkisiyle önümüzdeki aylarda tarımsal girdi fiyatlarının hızla artacağını öngörebiliriz” dedi.

Başkan Ali Çandır, TÜİK tarafından Ocak ayı tarımsal üretici fiyat endeksinin (Tarım-ÜFE) aylık yüzde 14.83 ve yıllık yüzde 52.00 olarak ilan edildiğini anımsattı. Tarımsal girdi fiyatları tarımsal üretici fiyatlarından düşük olması durumunda tarımın sürdürülebilir olacağına işaret eden Çandır, “Ancak bu durumda tarımsal üreticiler, varlıklarını ve faaliyetlerini sürdürebilirler. Ocak ayı da dahil olmak üzere son 6 aydır ilan edilen rakamlar gösteriyor ki, tarımsal üreticiler aylık ve yıllık olarak sürekli zarar etmektedir” dedi.

Yurtiçi ve yurtdışı üretici enflasyonlarının da tarımı dolaylı olarak etkilediğini söyleyen Başkan Çandır, “Ocak ayında açıklanan aylık yüzde 10.45 ve yıllık yüzde 93.53 yurtiçi üretici enflasyonu ile aylık yüzde 3.25 ve yıllık yüzde 96.44 yurtdışı üretici enflasyonu genel olarak sektörün geçmişten gelen maliyet yükünü gelecekte de artarak taşımaya devam edeceğini göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Ocak ayında tüketici enflasyonu TÜFE'nin aylık yüzde 11.10 ve yıllık yüzde 48.69 olarak ilan edildiğini anımsatan Çandır, Batı Akdeniz'de ise TÜFE'nin aylık yüzde 11.36 ve yıllık yüzde 52.75 olarak ilan edildiğini belirtti. Çandır, “Kentimiz başta olmak üzere bölgemiz, 2 yıl gibi uzun bir süredir ülke ortalamasının üzerinde bir enflasyon yaşamaktadır. Biz bu yüksek seyri genellikle kentimiz ekonomisinin ülke ortalamasının üzerinde bir performans gösterdiği zamanlarda gözlemliyorduk. Ancak bu kez ülke ortalamasının, daha önce görmediğimiz düzeyde altında bir ekonomik performans gösterirken ortalamanın üzerinde bir enflasyon yaşıyor olmamız, kentimiz ve bölgemiz üzerinde sıra dışı aşırı yük oluşturmaktadır” dedi.

Tüketici taraftaki işlenmemiş gıda enflasyonunun aylık yüzde 12.11 ve yıllık yüzde 54.98 düzeyinde ilan edilirken, yaş meyve sebze enflasyonunun aylık yüzde 20.82 ve yıllık 43.96 ilan edildiğine dikkat çeken Çandır, “Ocak ayında işlenmemiş gıda ve yaş meyve sebze ürünleri başta olmak üzere tarım kesiminin üretici tarafında yüzde 50 civarında seyreden enflasyonlarla uyumlu bir tüketici enflasyonları ilan edilmiştir” dedi.

Ali Çandır, Antalya ve Batı Akdeniz'de üreticinin maliyet yükünün anlık ve aylık iyileşmeye karşılık yıllardır birikmeye devam ettiğini belirtirken, “Üreticinin üzerinde biriken bu yük bir şekilde tüketiciye yansıyacaktır” diye konuştu.