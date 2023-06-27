"Canım" dediği otomobilini küle dönmekten kurtaran tamircinin iyiliğini unutmadı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halinde yangın çıkan otomobil yanmaktan bisiklet tamircisinin müdahalesi ile son anda kurtuldu. Otomobil sahibi ise yıllardır hayalini kurup aldığı ve "canım" dediği otomobilindeki yangını söndüren bisiklet tamircisinin iyiliğini karşılıksız bırakmadı. Yeni bir yangın tüpü hediye ederek baklava ikram etti.

Yangın, pazar sabah saatlerinde Orta Mahalle'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Ayhan Uzun kontrolünde bulunan 07 AUD 781 plakalı otomobilin motor bölümünde bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören Uzun, otomobilini pazar günü olmasına rağmen açık olan bisiklet tamir dükkanının önünde park etti. Ardından ise hızla araçtan inerek kaputu açıp esnaftan yardım istedi. Yardım seslerini duyan bisiklet tamircisi Nasuh Kaya, kısa süre önce yeni aldığı yangın tüpünü alarak dışarı fırladı. Yangın büyümeden söndürüldü.

Ayhan Uzun, yapılan bu iyiliği unutmadı. Olayın ardından otomobilini yaptıran Uzun, bisiklet tamircisini ziyaret ederek bir de yeni yangın tüpü ve baklava ikram etti. İyiliğinin unutulmadığını gören Nasuh Kaya ise Uzun'a teşekkür ederek, insanlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

“İnsanlık görevimi yaptım”

Yangını söndüren bisiklet tamircisi Nasuh Kaya (46), “Otomobil doğal gazlı olunca ben de patlar diye korktum. Yangın tüpünü alarak söndürdük. Yangın tüpünü yeni almıştım. Ardından bu olay meydana geldi. Biz bu işin yangın tüpünde değiliz. İnsanlık görevimi yaptım” dedi.

“Allah razı olsun, onun sayesinde otomobilime yeniden kavuştum”

Otomobil sürücüsü Ayhan Uzun (50) ise yaşanılanları şöyle anlattı:

“Olay pazar günü meydana geldi. O gün bu dükkanın açık olması sevindirici oldu. Verilmiş sadakamız varmış. Gazdan benzine geçmek istedim, o sırada yangın meydana geldi. Duman çıkınca arabayı durdurdum, o sırada ustam yangın tüpü ile koşarak söndürdü. Allah razı olsun, onun sayesinde otomobilime yeniden kavuştum. Bundan başka bir şeyim yok, ilk kez araba sahibi oldum, bunu da dişimle tırnağımla kazanarak aldım.

Çocukluğum buna benzer bir arabada geçti babamda da vardı. Ben de buna benzer bir otomobilim olmasını istemiştim. Böyle insanlardan Allah razı olsun, benim canım gidecekti. Çok panik yapmıştım.”

Yaşanan panik anları kamerada

Diğer taraftan olay anı ise iş yerinde bulunan kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilden dumanların çıkmaya başladığı ve ardından park edilerek sürücü ve yanında bulunan kızının aşağı indiği görüldü.