Çankaya Mahallesi'ne yeni semt parkı

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çankaya Mahallesi'ne yeni bir semt parkı inşa ediyor.

Kepez İlçesi'nin gerdanlığı Masa Dağı üzerinde yer alan Çankaya Mahallesi'ne Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Antalya'nın eşsiz manzarasına sahip bir semt parkı daha inşa ediliyor. Şehrin kuş bakışı görülebildiği bir noktaya inşa edilen yeni semt parkı, Çankaya Mahallesi Cem Karaca Caddesi 6384 Sokak'ta yer alıyor. Yeni park projesinde, diğer parklarda olduğu gibi yürüyüş yolları, pergoleler, oturma grupları, çocuk oyun grupları, yeşil alanlar ve spor aletleri yer alacak. Antalya manzaralı yeni semt parkı, 2 bin 446 metrekare kullanım alanı ile hızla sürdürülen yapım çalışmalarının ardından, önümüzdeki günlerde Çamlıbel Mahalle sakinlerinin hizmetinde olacak.