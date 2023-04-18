Çankaya'ya, 6 bin metrekarelik yeni park

Kepez Belediyesi, Çankaya Mahallesi'nde 6 bin 200 metrekare alan üzerine kurulacak olan parkın yapımına başladı.

Kepez Belediyesi, bitki ve ağaç dikimleriyle ilçenin çehresini güzelleştirirken, mahalle parklarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Zeytin, portakal bahçeleri, Antalya Orman Çiftliği ve botanik park gibi çevreci projelere imza atan Kepez Belediyesi, imar planında yeşil alan görülen yerleri de ilçe sakinlerinin sosyal vakit geçirebileceği parklara dönüştürüyor. Çankaya Mahallesi'nde konut siteleri arasında kalan 6 bin 200 metrekare büyüklüğündeki yeşil alan da park düzenlemesiyle vatandaşın hizmetine sunuluyor. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 6390 ve 6393 sokaklar arasındaki parkın inşasına başladı.

"Park bölgeyi güzelleştirecek"

Vatandaşların sosyal vakit geçirebileceği alan ihtiyacı karşılayacak olan parkta, spor alanları, yürüyüş parkurunun yanı sıra, çocuk oyun mobilyaları, piknik masaları ve bank bulunacak. Zeytin ağaçları ile çeşitli türde çiçeklerin dikileceği park, çimlendirilecek. Bölgenin fiziki görünümün güzelleşmesine katkı sağlayacak olan yeşil alan çalışmasının bu yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Bugüne kadar birçok park kazandırılan mahalleye yeşil alan çalışmalarının süreceği bildirildi.