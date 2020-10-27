Canlı heykellerle Kurtuluş Savaşı

Yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikleri canlı heykel performansı ile renklendi. Mehmetçik ve sağlık çalışanı temalı canlı heykellerin Kurtuluş Savaşı günlerini anlatan performansı ilgi çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Cumhuriyet Bandosu mobil konserleri ve Cumhuriyet Meydanı'na kurduğu etkinlik alanında Antalyalılara yaşatmaya devam ediyor. Meydanda Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyetin ilanına kadar olan süreci anlatan gazete manşetlerinden oluşan 97. Yıl Cumhuriyet sergisi adeta vatandaşları zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Vatandaşlar etkinlik alanı içine yerleştirilen arttırılmış gerçeklik teknoloji stantlarında Atatürk'ün 3 boyutlu görseli ile fotoğraf çektirebiliyor. Ayrıca etkinlik alanında canlı heykel performansları sergileniyor. İki sağlık çalışanı ve iki Mehmetçiğin Kurtuluş Savaşı günlerini anlatan performansları büyük beğeni topluyor. Antalyalılar, ellerinde Türk Bayrakları olan canlı heykellerle bol bol fotoğraf çektirip, anı ölümsüzleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilçelerde düzenlediği mobil konserler de devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası ile yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu, Serik, Manavgat, Elmalı ve Korkuteli'de konser verdi. Mobil etkinlik otobüsünün geçtiği yerlerde ellerindeki Türk Bayraklarıyla konsere eşlik eden her yaştan Antalyalı büyük bir coşku yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bayram coşkusunun tüm ilçelerde yaşanması için düzenlediği mobil konserler sürecek. Mobil etkinlik otobüsü 28 Ekim Çarşamba günü Muratpaşa ve Konyaaltı'da vatandaşlarla buluşacak. Cumhuriyet Bandosu, 29 Ekim Perşembe günü ise 18.30-20.30 saatleri arasında Demre Noel Baba Kent Meydanı'nda 21.00-00.00 saatleri arasında Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda bayram coşkusu yaşatacak. Yerel sanatçılardan oluşan bando ise 11.00-16.00 saatleri arasında ise İbradı sokaklarında konser verecek.