Canlı müzik performansı ‘Müzik Şehrin Kalbinde' moral veriyor

Antalya'da Dünya Su Günü Etkinlikleri kapsamında su tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla ‘Müzik Şehrin Kalbinde' etkinliği düzenlendi. Farkındalık oluşturmak amacıyla Boğaçayı, Beach Park, Düden Şelalesi, Varyant ve Düden Park'ta kurulan sahnede yerel sanatçılar konser verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Dünya Su Günü nedeniyle bir haftaya yayılan etkinliklerle farkındalığı artırmak ve su tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla şehrin farklı noktalarında ‘Müzik Şehrin Kalbinde' etkinliği düzenlendi

Pandemi döneminde mesleklerini icra edemeyen yerel müzik gruplarına destek olmak ve hafta sonu tatilinde vatandaşa da moral olması amacıyla gerçekleştirilen konserlerde kentin 5 farklı noktasında saat 14.00-16.00 arasında canlı müzik performansları sergilendi.

“Vatandaş moral depoladı”

Boğaçayı, Beach Park, Düden Şelalesi, Varyant ve Düden Park'ta kurulan mini sahnelerde yerel sanatçılardan oluşan 5 ayrı müzik ekibi sahne aldı. Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen konserler vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleşen konserlerde vatandaşlar, şarkılara eşlik ederek, bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.