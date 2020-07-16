Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi, yaz etkinlikleri kapsamında Kaleiçi Yat Limanı Tiyatrosu'nda Tayfun Yönlü ve Serkan Ersöz, radyoyu sahneye taşıdı. Canlı radyo programında efsane müzik grubu Pink Floyd gecesi yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'na bağlı Antalya Oyuncak Müzesi, Kaleiçi Yat Limanı Tiyatrosu'nda yaz akşamlarını renklendiren etkinliklerine devam ediyor. Etkinlikler kapsamında efsanevi rock müzik topluluğu Pink Floyd'a özel bir müzik akşamı düzenlendi.

Müzikal yolculuk

Deneyimli radyo programcıları Tayfun Yönlü ve Serkan Ersöz, müzik dünyasının en önemli gruplarından Pink Floyd'u hikayeleri ve müzikleriyle sahneye taşıdı. Canlı radyo programı Bit Pazarında, usta radyocular Pink Floyd'un dününü ve bugünlere kadar gelen varoluş sürecini orijinal plak kayıtları ve görseller eşliğinde ele aldı. Tecrübeli ikili, koyu bir müzik sohbeti ile efsanevi topluluğu andı. Kaleiçi Yat Limanı Tiyatrosu'nu dolduranlar Pink Floyd'un şarkıları ve hikayeleri eşliğinde müzik dolu bir yolculuğa çıktı.

Bilim ve belgesel etkinlikleri

Temmuz ve Ağustos ayı boyunca müzik dinletileri, belgesel gösterimleri ve gezi-sunum gibi alanlarda uzman kişilerin katılımı ile Kaleiçi Yat Limanı Açıkhava Tiyatrosu'nda saat 21.00'de ücretsiz etkinlikler gerçekleştirilecek. Oyuncak Müzesi Yaz Etkinlikleri kapsamında 16 Temmuz Perşembe akşamında Dr. Adnan İş ‘Dünya Ölçeğinde Uzay ve Evren (Yıldızlar altında bilim söyleşileri) konusu ile Antalyalılarla buluşacak. 20 Temmuz Pazartesi günü ise Biyomühendis ve doğa araştırmacısı Hüseyin Çağlar İnce'nin Yörüklerin yaşamını ve masalını anlattığı ‘Köse: Bir Yörük Belgeseli' gösterilecek.