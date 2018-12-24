Çanta içinde 2 ruhsatsız silah ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın çantasında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Ö.F.K.'yi durdurdu. Şahsın üzerinde ve elindeki çantada yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli Ö.F.K. hakkında adli işlem yapıldı.