İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanta içinde 2 ruhsatsız silah ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın çantasında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın çantasında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Ö.F.K.'yi durdurdu. Şahsın üzerinde ve elindeki çantada yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli Ö.F.K. hakkında adli işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.