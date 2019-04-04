Çardaş Prensi sezonun son temsiliyle Antalya DOB sahnesinde

Antalya Devlet Opera ve Balesi, dünyaca ünlü 'Çardaş Prensi' operetini 9 Nisan'da bu sezon son kez sahneleyecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Macar besteci Emmerich Kalman'ın en başarılı yapıtı olarak nitelendirilen “Çardaş Prensesi” operetini, 09 Nisan Salı günü bu sezon son kez sahneleyecek. Haldun Özörten tarafından sahneye konulan ve metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait olan eser Aydın Gün'ün çevirisi ile Türkçe olarak seslendirilecek.

Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı. Neşeli ve melankolik karakterleriyle seçkinleşmiş operet repertuvarının başarılı örneklerinden biri olan eserde dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografi Serhat Nüfusçu'ya ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

Revü kızı Sylva ile prens Edwin arasındaki imkansız aşkın bütün zorlukları aşarak mutlu sona ulaşmasını konu alan eser, tiyatro, müzik ve dansın birlikte harmanlandığı ve 1950-1960 yılları arası romantizminin yaşatıldığı bir görsel şölen olarak sahneleniyor.

İki perde olarak sahnelenen eserde “Sylva Varescu” rolünü Aslı Ayan, “Edwin Ronald” rolünü Atay Ergezen, “Kontes Stasi” rolünü Işılay Meriç Karataş, “Boni Kancsianu” rolünü Ümit Burak Tekinay, “Feri von Kerekes” rolünü Erdi Can Aybaş, “General Rohnsdorff” rolünü Baturalp Bilgili ve “Prenses Marie-Luise” rolünü Emel Öziş canlandıracak.