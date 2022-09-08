Caretta caretta 'Lara Barış'ın 600 kilometrelik yolculuğunu 29 bin kişi görüntüledi

Antalya'da 1,5 yıl önce karaya vuran ve bağırsaklarında bol miktarda plastik, boynunda ve belirli yerlerinde yaraların olduğu tespit edilen kaplumbağa, tedavisinin ardından denize geri bırakıldı. 49 günde 600 kilometre yol kat eden caretta caretta 'Lara Barış' önce Anamur açıklarına, daha sonra Kıbrıs'a ulaştı. Lara'nın bu yolculuğunu internet üzerinden 29 bin kişi izledi.

2020 yılının Ekim ayında Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde karada bitkin bir vaziyette bulunan kaplumbağa, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) getirildi. Burada yapılan incelemelerde kaplumbağanın bağırsaklarında bol miktarda plastik olduğu, boynunda ve belirli yerlerinde yaraların olduğu tespit edildi. Veterinerler öncülüğünde plastiğin ve biriken gazın vücuttan atılması için ilaç tedavisine başlandı. 1,5 yıllık tedavinin ardından 'Lara Barış' ismi verilen caretta caretta, Lara Barut Collection Hotel'in de desteği ile denize geri bırakıldı. Kaplumbağanın üzerine ise 1 yıl boyunca hareketlerini ve beslenmesini takip etmek amacı ile uydu takip cihazı takıldı. 20 Temmuz'da 1,5 yıl aradan sonra denizle tekrar buluşan “Lara Barış”, Mersin Anamur açıklarına kadar gittikten sonra geri dönerek yine Antalya açıklarından bu kez Kıbrıs'a doğru yüzdü. 49 günde 600 kilometre yol kat eden “Lara Barış”, tekrar Antalya'ya doğru dönüşe geçti.

“600 kilometre yüzdü, 29 bin kişi tarafından görüntülendi”

Caretta carettanın hikayesi hakkında bilgi veren otelin Kalite Müdürü Gülbahar Ölmez, “Caretta caretta 15 Ekim 2021 tarihinde Kemer Göynük'te vatandaşlar tarafından yaralı bir şekilde kıyıda bulundu. Daha sonra DEKAMER'e bırakıldı. Plastik yediği için sindirim sistemi zarar görmüştü. 1,5 yıl kendi başına beslenemedi, denize dalamadı. 20 Temmuz tarihinde otelimizin sahilinden mavi sularla buluştu. Şu anda Kıbrıs açıklarında. Yaklaşık olarak 600 kilometre yüzdü. 50 günde 29 bin kişi tarafından görüntülendi” dedi.

“Vatandaşlar tarafından bulunmasa farklı bir süreç olabilirdi”

Caretta carettanın uydu izleme cihazı ile takip edileceğini belirten Ölmez, “Bu projelerde caretta carettaların Akdeniz'de nerelerde beslendiği ve nerelere göç ettiği hakkında bilgi ediniliyor. Bu bilgiler neticesinde, yuvalama alanları, habitatları hakkında bilgi alınarak korunması gereken anlar belirleniyor. Bu projede bir farkındalık olsun istedik. Caretta caretta, denizde yediği plastikten ötürü 1,5 yıl kadar kendisi beslenemedi. Vatandaşlar tarafından bulunmasa farklı bir süreç olabilirdi. Biz tüm canlıların plastik dolu bir denizde değil, temiz ve masmavi sularda yaşamasını diliyoruz. Biz, tesisimizde plastik azaltıcı çalışmalar yapıyoruz. Dönem dönem sahilde temizlik çalışması da gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.