Caretta caretta yuvalarını korumak için kazılan hendekler de yetersiz kaldı, tedbirler artırıldı

Belediye caretta caretta yuvalarını korumaya yönelik tedbirlerini arttırarak yeniden uyarı levhaları astı. Boğaz sahili giriş ve çıkışlarına hendek kazdırarak motorlu araç trafiğine kapatmalarına rağmen yuvaların zarar gördüğünü ifade eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bilinçsiz ve duyarsız vatandaşlara rağmen canlıların yaşam haklarına sahip çıkacaklarını dile getirdi. Sözen, “Caretta caretta yuvalarını korumak amacıyla geçtiğimiz günlerde hendek ve barikat ile bölgeyi motorlu taşıtlara kapatmamıza rağmen duyarsız vatandaşlarımızın yuvalara zarar verdiğini görmek içimizi acıttı. Evrenin ve doğanın bütün güzellikleri sadece biz insanlar için yaratılmadı. Uyarı levhaları bariyer ve hendekler ile koruma altına aldığımız yuvaların tekrardan zarar görmemesini vatandaşlarımızdan önemle rica ediyoruz. Vatandaşlarımızdan alana araçların girdiğini, yuvalara zarar verilmesini ve çöp dökmelerini görmeleri halinde Manavgat Belediyesi'ni aramalarını rica ediyorum” dedi.