Caretta carettalara 7/24 özel güvenlik

Koruma altındaki caretta carettaların Türkiye'deki önemli yumurtlama alanlarından biri olan turizm cenneti Çıralı sahilindeki kaplumbağa yumurtalarını korumak için özel güvenlikler görev yapacak.

Konuyla ilgili İHA'ya açıklama yapan Ulupınar Çevre Koruma Kooperatif Başkanı ve Ulupınar Mahalle Muhtarı Habip Altınkaya, amaçlarının kaplumbağa yuvalarının ve yumurtadan çıkan yavruların zarar görmesini önlemek olduğunu söyledi.

Bu yıl hem gönüllü, hem de ücretli olarak çalışacak insanlarla güzel bir çalışma yürütmek istediklerini belirten Altınkaya, "Türkiye'nin en önemli deniz kaplumbağa üreme alanlarından biri olan Çıralı'da bu yıl daha düzenli çalışma yürütebilmek için alanda çalışacak çevreye duyarlı, bu işe hevesli insanlar arıyoruz. Hem buradaki alanda insanları uyarabilecek, sahil bandındaki çadır kuranları, ateş yakanları uyaracak insanlara ihtiyacımız var" dedi.

Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışma sürdürdüklerini hatırlatan Altınkaya, "2000 yılından beri alanda çalışma yürütüyoruz. Tatile gelen insanlarımızın, sahil bandında deniz kaplumbağası yuvalarına isteyerek veya istemeyerek zarar verebilirler. Bununla ilgili arkadaşlarımız, bu insanları uyaracaklar, güzelce insanlara anlatacağız. Çalışmalarımız 7/24 saat devam edecek. Bizim için geceler daha önemli, gece anne kaplumbağa yumurta bırakmak için sahile gelecek, oradaki ateş, gürültü çeşitli faktörlerden etkilenerek geri dönüyorlar. Yumurtalarını sahile bırakamadıkları için denize bırakıyorlar. Bu da onlar için tehlikelidir. Yavru çıkışları başladığı zaman daha da önem arz ediyor sahildeki çalışmamız. Burada günübirlik çıkan yuvaları etrafındaki ışıklar zarar verebiliyor ve ışığa doğru gidiyorlar. Buradaki arkadaşlarımız bu çıkan yuvaları kontrol ediyorlar ve karartıyorlar geceleri, denize gitmeleri için onlara yardım ediyorlar" dedi.

Yavruların çok küçük olduğunu dile getiren Altınkaya, "Geceleri bunlar sahil bandına dağılıyorlar. Geceleri 21.00'den sonra sahile insan inişlerini yasaklıyoruz ki buradaki canlılarımız denize sağ salim ulaşsın. O arkadaşlarımız gece sahilde olacaklar. Sahil bandında bizim direklerimiz var yuvalarla ilgili oradan aşağıya insan inişlerini durduracaklar" dedi.

Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile yaptıkları protokole dayanarak, kurumun verdiği görevlendirme ve kimlik kartlarıyla alanda faaliyet gösterdiklerini belirten Altınkaya, çalıştırılacak ücretli güvenlik görevlilerinin maaşlarını Çıralı'daki işletmelerin kooperatife yaptıkları bağışlarla ödeyeceklerini, işletmelerin bu konuda hassasiyet gösterdiklerini ifade etti. Altınkaya, "Çünkü Çıralı denince ilk önce deniz kaplumbağası caretta caretta öne çıkıyor" dedi.