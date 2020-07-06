Caretta Carettaya fotoğraf eziyeti

Antalya'nın Alanya ilçesinde nesli tükenmekte olan caretta caretta kaplumbağasının fotoğraf çektirilmek için bilinçsiz bir şekilde havaya kaldırılması ve kaplumbağanın da çırpınışları bir başka vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

Görüntüler, akşam saatlerinde Alanya açıklarında bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kalabalık bir turun bulunduğu teknenin kıyıya yanaştığı, denizde yüzen 2 kişinin de nesli tükenmekte olan caretta caretta kaplumbağasını fotoğraf çektirmek için tutarak havaya kaldırdığı, kaplumbağanın ise can havliyle çırpındığı görülüyor.

Görüntüyü çeken vatandaşların da, “Çok yazık” dediği, tekne içinde bulunan vatandaşların da o anları kayda aldığı gözlendi.