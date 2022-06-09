Carettaların yuvalama alanına araçla girdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde caretta carettaların yuvalama alanının olduğu sahil kesimine araçla girdiği tespit edilen B.A. hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Çıralı Mahallesi'nde meydana geldi. "Kesin Korunacak Hassas Alan" statüsünde bulunan ve caretta caretta (iribaş kaplumbağa) yuvalama alanlarının olduğu sahil kesimine araçla girildiğinin öğrenilmesi üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince kontroller yapıldı. Yapılan kontroller esnasında B.A. isimli şahsın, caretta caretta yuvalama alanı çevresindeki koruma çitlerini kırarak, aracıyla çektiği teknesini denize indirmek için kaplumbağa yuvalama sahasına girdiği ve tekneyi denize indirdiği tespit edildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı bildirildi.