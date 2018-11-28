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'Carmen' operası 4 Aralık'ta sahnelenecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Bizet’in dünyaca ünlü “Carmen” operasını bu sezon ilk kez 4 Aralık günü sahneleyecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Bizet'in dünyaca ünlü “Carmen” operasını bu sezon ilk kez 4 Aralık günü sahneleyecek.


Libretto Ludovic Halevy-Henri Meilhac tarafından yazılan ve Evin Atik tarafından sahneye konulan eser, Don Jose adlı bir muhafız çavuşunun, Carmen adında bir çingene kızına olan ihtiraslı aşkını ve bu aşkın cinayetle biten sonunu anlatıyor.


Eserde Antalya DOB orkestrasını Alexandru Samuil, Antalya DOB korosunu Mahir Seyrek, Antalya DOB çocuk korosunu Sinem Seçil Baddal yönetirken, dekor Çağda Çitkaya, kostüm Alev Tol, ışık Müfit Özbek ve koreografi Mehmet Sipahi tarafından hazırlandı.


3 perdelik eserde “Carmen” rolünü Medine Tuganova, “Don Jose” rolünü Koray Damcıoğlu, “Escamillo” rolünü Umut Tarık Akça, “Micaela” rolünü Bilge Yılmaz, “Zuniga” rolünü Emre Aytekin, “Morales” rolünü Onur Alpaslan, “Frasquita” rolünü Meriç Karataş, “Mercedes” rolünü Tuğçe Oğuzülgen, “Lillas Pastia” rolünü Selahattin Denizsümüren, “Le Dancairo” rolünü Ümit Burak Tekinay ve “Le Remendado” rolünü Devrim Demirel canlandıracak.


4 Aralık Salı günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinden alınabileceği bildirildi.

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