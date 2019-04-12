'Carmen' sezonun son temsiline çıkıyor

Antalya Devlet Opera ve Balesi, dört sezon boyunca kapalı gişe sahnelediği Bizet'in dünyaca ünlü “Carmen” operasını 16 Nisan Salı saat: 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde kaçıran ve yeniden izlemek isteyen sanatseverler için bu sezon son kez sahneleyecek.

Libretto Ludovic Halevy-Henri Meilhac tarafından yazılan ve Evin Atik tarafından sahneye konulan eser, Don Jose adlı bir muhafız çavuşunun, Carmen adında bir çingene kızına olan ihtiraslı aşkını ve bu aşkın cinayetle biten sonunu anlatıyor.

Eserde Antalya DOB orkestrasını Alexandru Samuil, Antalya DOB korosunu Mahir Seyrek, Antalya DOB çocuk korosunu Sinem Seçil Baddal yönetirken, dekor Çağda Çitkaya, kostüm Alev Tol, ışık Müfit Özbek ve koreografi Mehmet Sipahi tarafından hazırlandı.

3 perdelik eserde “Carmen” rolünü Medine Tuganova, “Don Jose” rolünü İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Levent Gündüz, “Escamillo” rolünü Umut Tarık Akça, “Micaela” rolünü Bilge Yılmaz, “Zuniga” rolünü Taner Ölçen, “Morales” rolünü Onur Alpaslan, “Frasquita” rolünü Serap Demirhan Işık, “Mercedes” rolünü Seçil Eyilikeder, “Lillas Pastia” rolünü Selahattin Denizsümüren, “Le Dancairo” rolünü Ümit Burak Tekinay ve “Le Remendado” rolünü Devrim Demirel canlandıracak.